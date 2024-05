Giardini “Coletti”: anche la Regione ha contribuito alla loro sistemazione

Il vice presidente del Consiglio regionale delle Marche, Gianluca Pasqui, ha incontrato il sindaco Rosa Piermattei e ha fatto visita agli splendidi giardini “Coletti”, recentemente riaperto dopo un profondo intervento di recupero finanziato con i fondi del Piano nazionale complementare messi a disposizione dal Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016 tramite la linea riguardante i Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città.

Anche la Regione Marche, grazie a un emendamento promosso proprio da Pasqui, ha contribuito alla realizzazione di quest’opera con 10 mila euro.

“Sono davvero contento – ha detto Pasqui – che anche grazie al contributo della Regione questo giardino storico meraviglioso sia stato restituito alla città di San Severino. Un’oasi verde in centro davvero splendida, curata nei minimi dettagli che è già un punto di riferimento per tutti i cittadini settempedani e non solo. Anche quest’opera conferma la buona amministrazione di Rosa Piermattei e dei suoi collaboratori: a loro vanno i miei complimenti per il lavoro che svolgono quotidianamente sul territorio a vantaggio della loro città”.

Il primo cittadino settempedano ha ringraziato Pasqui per la visita e per l’aiuto fornito dalla Regione Marche anche in questa occasione. Durante la visita il vice presidente del Consiglio regionale si è incontrato anche con l’agronomo e paesaggista Luigina Giordani che ha condotto il recupero dello spazio verde grazie a un progetto affidato all’impresa settempedana Vivai Manfrica, che ha saputo valorizzarne l’impianto originario, tra i più ricercati e belli dei giardini d’Italia.