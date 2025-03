Dante Alighieri al giorno d’oggi: la letteratura che non passa mai di moda

“Quel sol che pria d’amor mi scaldò il petto, di bella verità m’avea scoverto, provando e riprovando, il dolce aspetto”.

A parlare così fu Dante Alighieri, considerato da molti il Padre della letteratura italiana. Non a caso, sabato 29 marzo, alle ore 16.30, ci sarà anche a San Severino un evento a lui dedicato, nella Sala degli Stemmi del palazzo comunale, in Piazza del Popolo.

L’incontro s’intitola “Verba et Soni. Viaggio all’Inferno” ed è organizzato dall’Uteam in collaborazione con il Comune.

Nel corso dell’evento verrà data lettura dei versi danteschi più famosi della prima cantica della Divina Commedia, appunto l’Inferno. Essi saranno recitati dal cantore Stefano Savi e accompagnati dal suono degli strumenti musicali medievali utilizzati dal “musico” Roberto Gatta.

Sono state invitate all’iniziativa anche le classi della scuola media del “Tacchi Venturi”, avendo trattato la Divina Commedia di Dante Alighieri come argomento in classe. L’intento, infatti, è anche quello di motivare gli alunni ad affrontare lo studio in modo attivo e dinamico attraverso un incontro culturale dove letteratura, musicalità e socializzazione si fondono per stimolare interessanti approfondimenti.

Il Comune e l’Uteam, soddisfatti per aver messo in campo l’evento, invitano a parteciparvi tutta la realtà locale.

Maria Cicconi