Serralta chiude il torneo vincendo 8-0 col Montegiorgio: ora i play off

Chiude il campionato con il botto il Serralta che supera con un eloquente 8-0 i rivali di giornata, l’Audax Montegiorgio, al termine di una sfida senza storia che ha evidenziato il netto divario sotto ogni punto di vista fra le due squadre con i gialloblù nettamente superiori e che non hanno avuto problemi a portare a casa i tre punti in palio coronando al meglio l’ultima fatica casalinga. Successo che certifica il secondo posto assoluto (punti totali 62) e dà ai settempedani la miglior posizione nella griglia play off, anche se svanisce la possibilità di evitare il primo turno che, invece, il Serralta dovrà disputare contro la Corridoniense (quinta), ma potrà farlo contando sul fattore campo e sulla possibilità di sfruttare due risultati su tre grazie al miglior piazzamento in classifica. Appuntamento con la semifinale nel prossimo fine settimana (dovrebbe essere venerdì 24 maggio ma la data è da confermare). Tornando al match contro la formazione di Montegiorgio, arrivata a San Severino dimessa e senza obiettivi, dicevamo che le cose si sono messe in discesa da subito, visto che il vantaggio del Serralta è giunto dopo appena sessanta secondi. Cosa che ha reso semplice una partita che è stata un monologo gialloblù e che in pratica è finita in archivio già dopo il primo tempo (6-0 all’intervallo). La ripresa, quindi, si è trasformata in una sorta di allenamento e mister Masciani ha avuto modo di far giocare un po’ tutti(4 cambi immediati al primo minuto) e i locali sono arrivati al termine in scioltezza rimpinguando il bottino con altre due reti, quelle di Magnapane e Pelagalli(per l’attaccante una bella doppietta così come per Vissani). Insomma, tutto bene per il Serralta che termina da imbattuto il girone di ritorno confermando di essere un ottimo collettivo, compatto e valido tanto da arrivare agli spareggi promozione con tanta fiducia e con molte certezze, tutte cose che danno morale per tentare il salto di categoria. Pronti via e il Serralta parte forte, all’attacco e con la voglia di portare dalla propria parte il match. Apre la danze Moretti abile a mettere in porta da pochi passi un pallone vagante. Poco dopo ci prova Bambozzi con un tiro di poco alto. Raddoppio servito al 5’. Pelagalli, titolare in questo pomeriggio, viene pescato libero al vertice dell’area da dove lascia partire una parabola tesa che si infila nell’angolino basso. Al 20’ ecco di nuovo Bambozzi con un tiro da fuori area che chiama all’intervento in tuffo il portiere il quale pochi secondi dopo deve capitolare sul rasoterra di Vissani che si presenta da solo e non sbaglia. Al 24’ Pelagalli manda di poco alto, poi Bambozzi davanti a Ferretti non trova il modo di mettere dentro, cosa che però gli riesce al minuto 34 quando si inserisce centralmente per poi superare il portiere con un preciso rasoterra. La cinquina del Serralta viene estratta da Pelagalli che scatta sul filo del fuorigioco e realizza (38’). Lo show dei settempedani in questo primo tempo dominato, termina al 43’ quando Vissani può accompagnare la sfera nella porta vuota sfruttando un errore in uscita di Ferretti. Appare evidente che la ripresa sia pura accademia. Il Serralta pur con il larghissimo margine di vantaggio non molla e continua ad attaccare spinto dai nuovi entrati che vogliono mettersi in mostra. Moretti dal fondo trova Bambozzi che però manca il bersaglio. Lo stesso Bambozzi, in veste di suggeritore, serve Cambriani che calcia sul fondo. Si mette in luce Magnapane che prima assiste Pelagalli che non aggancia, poi si mette in proprio e dopo aver vinto un rimpallo mette in porta con un preciso fendente. Al 78’ si registra anche un legno per i locali, una traversa colpita da Bambozzi con un potente destro dal limite. Al minuto 80 altro gol dei gialloblù, l’ultimo della lunga serie, che fissa il punteggio sull’8-0: Magnapane scatta sulla sinistra, serve sotto porta Pelagalli che da due passi non sbaglia. Ultima azione dell’incontro quella che vede protagonista Scarpacci che gira al volo un cross dal fondo trovando però la respinta con il corpo del portiere. Finisce qua ed ore il Serralta dovrà prepararsi al meglio per l’importante appuntamento dei playoff che partiranno fra sette giorni con la semifinale contro la Corridoniense.

Il tabellino

SERRALTA-AUDAX 8-0

MARCATORI: 1’ Moretti, 5’ Pelagalli, 21’ Vissani, 34’ Bambozzi, 38’ Pelagalli, 43’ Vissani, 73’ Magnapane, 80’ Pelagalli

SERRALTA: Palazzetti, Crescenzi, Rapaccioni (46’ Magnapane), Scarpacci, Angeloni (46’ Cruciani), Sparvoli, Pelagalli, Rocci (46’ Magarelli), Vissani (46’ Cambriani), Bambozzi, Moretti (55’ Menichelli). A disp. Spadoni, Raponi, Lambertucci, Paciaroni. All. Masciani

AUDAX MONTEGIORGIO: Ferretti, Cutonilli, Marziali, Di Paolontoni, Gentili, Liberati, Toso, Vittori, Tempestilli, Vindigni, Santinelli. All. Innamorati

Roberto Pellegrino