San Severino è pronta ad ospitare la prima edizione de “I racconti della dea Feronia”, festival dedicato ai libri, alle storie e alle passeggiate: tre giorni di iniziative, dal 24 al 26 maggio, alla scoperta della città, tra la biblioteca comunale, il teatro Feronia, i bei paesaggi della città d’arte.

Ospiti di grande rilievo del panorama nazionale sono attesi per questo evento come Stefano Mancuso, Giulia Vola, Francesca Sensini, Enzo Fileno Carabba, Giorgio Biferali e Maria Giuseppina Muzzarelli insieme a libri e storie della narrativa contemporanea.

Ad accompagnarli la musica con la splendida voce di Serena Abrami e con la chitarra raffinata di Jan.

“Il festival è la tappa finale di un progetto che è durato un anno intero ed è risultato primo a livello nazionale tra i progetti selezionati dal bando Città che legge del Centro per il libro e la Lettura del Ministero della Cultura per la promozione del libro e della lettura – commenta l’assessore alla Cultura, Vanna Bianconi -. Nel corso dell’anno sono state tante le iniziative: le rassegne in biblioteca, nelle scuole, con i più piccoli insieme a Nati per leggere, con le associazioni Il Sognalibro e Pranzo al sacco, e anche con l’hospice di San Severino. E ora siamo arrivati alla conclusione con una tre giorni di incontri, libri, musica e passeggiate, perché la nostra città, da anni insignita del titolo di Città che legge, celebra il Maggio dei Libri e la cultura che fa stare bene, piccoli e grandi”.

Ideatrici del progetto sono Stefania Monteverde, Lucia Tancredi e Marina Peral dell’associazione culturale Ev che sono anche direttrici artistiche del festival: “Siamo grate alla città di San Severino per questo percorso fatto insieme, occasione per raccontare le comunità patrimoniali che crescono intorno alle storie. Siamo partite dall’ascolto del genius loci, la traccia di una storia antica arrivata fino a noi, che parla di Feronia, la dea picena e latina a cui nel 1800 i sanseverinati dedicarono il bellissimo teatro, candidato a patrimonio Unesco. Non ci sono altre tracce dell’antica dea, nemmeno tra i resti archeologici, però il suo nome ancora risuona nella tradizione orale. È una storia molto coinvolgente quella della dea Feronia, dea degli schiavi liberati, della guarigione, delle piante e della natura. È una storia di grande attualità che ha ancora tanto da dire con i libri, gli incontri, le passeggiate patrimoniali. È quello che facciamo con i nostri festival di comunità, e ora con I racconti della dea Feronia Festival”.

Si inizia venerdì 24 maggio alle 17 alla biblioteca “Antolisei”, motore di tutto questo progetto, con i saluti istituzionali del sindaco Rosa Piermattei e dell’assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, e con l’associazione Il Sognalibro, protagonista delle attività Nati per leggere.

Poi alle 17.30 al foyer del Feronia insieme ai ragazzi e alle ragazze dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” per “A spasso con la dea Feronia”, operetta originale dedicata alla dea Feronia, frutto di un’attenta ricerca sulle fonti.

Alle 18.30, sempre al Feronia, il primo degli appuntamenti con i libri, ospite la scrittrice Giulia Vola e il suo ultimo libro “Cuore d’oro” pubblicato da Acquario Libri, storia di lotte per difendere al vera ricchezza della natura, a San Severino dopo il Salone del libro di Torino.

Sabato la scrittrice incontrerà in biblioteca gli studenti e le studentesse dell’Istituto “Divini” per parlare di libri e storie.

Sabato 25 maggio giorno ricchissimo di appuntamenti, tutti al teatro Feronia.

Alla sera alle 21.15 un grande evento, Stefano Mancuso e il suo ultimo libro “Fitopolis, la città vivente”, pubblicato da Laterza, per pensare le città del futuro come luoghi in cui il rapporto fra piante e animali si riavvicini al rapporto armonico che troviamo in natura.

Nel pomeriggio due libri molto avvincenti. Alle 17 la scrittrice Francesca Sensini con il suo ultimo libro “La trama di Elena”, pubblicato da Ponte alle Grazie, dedicato a una grande protagonista della classicità, Elena, un mito che supera ogni confine per affermare la sua vocazione, “sono quella che ha scelto l’amore, quella che gli dei hanno scelto come loro emissaria».

Alle 18 Lucia Tancredi presenta Maria Giuseppina Muzzarelli e il suo straordinario viaggio nel mondo delle perle con il libro “Tutte le perle del mondo”, pubblicato da Il Mulino, rare e preziose, le perle hanno ispirato artisti e scrittori, conquistato in ogni epoca, emblema della raffinatezza e della perfezione che può raggiungere madre natura.

Ad accompagnare gli incontri la musica con la splendida voce di un’interprete d’eccezione, Serena Abrami, con una selezione di canzoni ispirate ai temi della giornata.

Al mattino di sabato 25, dalle 10 alle 12, appuntamento in un luogo speciale di San Severino: il monastero di Santa Chiara. Ospite Francesca Serra, scrittrice e naturopata, studiosa della storia delle mistiche, che guida “Devozione fiorita. Laboratorio sulla piccola arte degli scapolari”, alla scoperta di linguaggi nascosti e simbolici, soglie tra mondi.

Domenica 26 maggio giornata piena tra incontri e passeggiate alla scoperta del territorio.

Appuntamento al teatro Feronia alle 17 con lo scrittore Giorgio Biferali e il suo ultimo libro “Sono quasi pronto” (Ponte alle Grazie), un romanzo sul diventare padre e sulla riscoperta dei bambini che siamo stati, una storia sulla vita intima che scorre dentro ciascuno. Alle 18 Lucia Tancredi e Francesco Rapaccioni presentano Enzo Fileno Carabba e due suoi libri “Il giardino di Italo” e “Il digiunatore”, un dialogo a più voci sulle storie dello scrittore vincitore di molti premi tra cui il Premio Calvino, docente della Scuola Holden.

Ad accompagnare gli incontri la raffinata chitarra di Jan, artista e compositore, interpreta con originalità e immaginazione le storie raccontate.

Nei festival di comunità appuramenti speciali sono le passeggiate patrimoniali, occasione per conoscere il territorio, il paesaggio, la storia culturale della città.

Alle 10 appuntamento nella Piazza del Popolo, presso la Pro loco, per un tour d’arte con Lorenzo Losito, guida turistica alla scoperta dei patrimonio culturale della città.

Alle 15 passeggiata naturalistica alla scoperta del giardino storico monumentale “Giuseppe Coletti” con la guida di Andrea Ionna, docente di botanica.

Tutto il progetto è curato dall’associazione culturale Ev in collaborazione con il Comune di San Severino e con la biblioteca “Antolisei”, e gode del patrocinio e della collaborazione di Cepell-Centro del Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, Teatri di Sanseverino, associazione il Sognalibro, Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”, ITTS – “E. Divini”, associazione Anello della vita, associazione Pranzo al sacco, Pro loco, Uteam, la sezione locale del Cai.

Partner prezioso il Club per l’Unesco delle Terre maceratesi.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Per informazioni seguire le pagine social Facebook e Instagram @iraccontidelladeaferonia e quelle del Comune di San Severino Marche.