Ex mattatoio: bando per progettare la ricostruzione delle strutture lesionate dal sisma

Il Comune abbatterà e ricostruirà la struttura di sua proprietà che un tempo ospitava il mattatoio e che poi è stata utilizzata per rimettere i mezzi comunali e per ospitare gli uffici della Manutenzione. Una volta ultimata, la nuova struttura manterrà la stessa destinazione d’uso.

Il progetto rientra nel piano di recupero degli immobili comunali lesionati dal terremoto.

L’Ente comunale ha pubblicato il bando per “l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti la relazione geologica, la progettazione di fattibilità tecnico economica, la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all’intervento di demolizione e ricostruzione”.

L’opera, al momento, non ha copertura finanziaria. Sono disponibili solo i fondi necessari alla progettazione dell’intervento.

Le offerte vanno presentate su piattaforma telematica entro le ore 13 del 16 maggio