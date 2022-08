Agosto, il mese dei mercatini. Per tutti i pomeriggi e le sere dei giorni di mercoledì di questo mese, in Piazza del Popolo, torna l’appuntamento con “Una piazza d’altri tempi”, la mostra mercato di antiquariato, hobbistica e artigianato promossa con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con la Pro loco.

Dopo il debutto dello scorso mercoledì 3 agosto, gli appuntamenti si ripeteranno il 10, il 17, il 24 e il 31 agosto dalle ore 15 alle 24.

L’area Vigilanza del Comune ha emesso un’Ordinanza che vieta il transito e la sosta di tutti i veicoli dal civico numero 19 al civico numero 45 della stessa piazza. I veicoli in difetto verranno rimossi.