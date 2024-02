Cordoglio per la scomparsa dell’architetto Debora Branchesi

Un gravissimo lutto ha colpito la famiglia Branchesi di San Severino.

A Milano, città in cui risiedeva con i propri cari, è venuta a mancare Debora Branchesi, 49 anni, architetto, mamma di un ragazzo di 13 anni, Filippo.

Ne hanno dato il triste annuncio il marito Stefano Fiamma, la mamma Rosetta e la sorella Valentina, assieme ai loro familiari.

Debora, pur allontanatasi giovanissima dalla nostra città per motivi di studio, era rimasta sempre legata a San Severino e qui lascia un carissimo ricordo in coloro che l’hanno conosciuta e stimata in questi anni.

Martedì 6 febbraio i funerali si terranno a Cisliano, nell’hinterland milanese, alle ore 14.30, mentre una messa di suffragio verrà celebrata sabato 10 febbraio nella basilica di San Lorenzo in Doliolo alle ore 16.30.

Ai familiari, in particolare alla mamma Rosetta e alla sorella Valentina, che risiedono a San Severino, giungano le condoglianze anche del Settempedano.