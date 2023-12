Questa mattina, sabato 9 dicembre, alle 9.30 a Caldarola, nella chiesa del Beato Francesco viene dato l’ultimo saluto al 38enne Lorenzo Lambertucci, giovane papà di Caldarola e amministratore dell’azienda “Sistema 3 Informatica”. Mercoledì scorso, dopocena, era stato colpito improvvisamente da un malore fatale mentre era a casa.

“Un dolore immenso per tutti coloro i quli lo hanno conosciuto, Lorenzo era proprio un bravo studente”, dice il professor Sandro Luciani, dirigente scolastico dell’Istituto tecnico “Eustachio Divini”, che ha accolto nel dolore la notizia della prematura scomparsa di Lorenzo. “A nome mio personale – aggiunge Luciani -, di tutto il corpo docente e del personale dell’istituto mi sento di dover esprimere le più sentite condoglianze al collega Fabio Lambertucci, per molti anni docente di informatica nella nostra scuola”.

A esprimere la vicinanza della comunità settempedana alla famiglia Lambertucci anche il sindaco Rosa Piermattei. “Suo padre Fabio – spiega – è stato a lungo sindaco di Caldarola, oltre che docente al ‘Divini’. Seguiva ancora le attività della scuola cui è rimasto sempre attaccato. Ci siamo incrociati anche recentemente in occasione di una manifestazione pubblica che ha coinvolto pure gli ex docenti, quelli attuali e i ragazzi. Sono addolorata per questo immenso lutto”.