La Fnp-Cisl e l’Adiconsum (associazione dei consumatori) hanno organizzato un incontro – per mercoledì 6 dicembre, alle ore 15.30 nella Sala Italia – che avrà come tema la difesa individuale e collettiva dei consumatori per l’eliminazione delle vessazioni, delle pratiche commerciali scorrette, delle truffe che le persone e le famiglie quotidianamente subiscono da aziende senza scrupoli, lavorando in stretta sinergia con le Authority e con le Istituzioni che hanno la tutela del consumatore.

In particolare avremo una delucidazione sulla fine del mercato tutelato e la completa liberalizzazione del mercato dell’energia ormai prossima.

Luce e Gas: cosa cambia nel 2024.

Questo il tema del confronto cui parteciperà Alessandra Fioravanti, responsabile Adiconsum Macerata.