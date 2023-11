Festa grande, e non poteva essere altrimenti, all’agriturismo La Valle del Vento per un traguardo eccelso raggiunto dal mago dei motori, Paolo Ortolani. Il popolare meccanico settempedano ha festeggiato un compleanno speciale, quello dei sessant’anni! Tanti, ben 45, sono stati gli ospiti ed altri sarebbero dovuti intervenire ma hanno dovuto a malincuore dare forfait per virus influenzali a quello che è stato un pomeriggio speciale.

Tra i tanti amici, i soci di lavoro, i famigliari e i parenti, è stato un bel desinare con piatti forbiti e lazzi, fra cui lo scherzo dei finti buoni per taglio e piega dal barbiere per Paolo che dei capelli non ha mai fatto il suo forte…

Tra scherzi e gradite portate, anche un regalo serio, per lui che dei motori ha fatto una ragione di vita: i giri in Lamborghini, sì, quella vera, donatigli dall’allegra brigata nel circuito di Magione.

Bracciale con dedica da parte degli affezionati figli Leonardo e Marco, lo smisurato affetto di mamma Anna Palmioli, delle sorelle Elia e Patrizia con i rispettivi consorti e del fratello Andrea, il tutto organizzato a puntino e diretto dalla compagna Nadia Sparvoli.

Fra le tante belle sorprese anche i simpatici versi in vernacolo del dottor Ciambotti, che vi proponiamo. Tanti auguri anche da parte della nostra redazione, caro Paolo!

A Paolo Ortolani per i suoi 60 anni

‘Na femmena me chiéde sul sociale

de mette gió, con garbo e con pacienza

per degna festeggiar tua ricorrenza

dù rime in vernacolo nostrale.

Ma come mai? Se pó me vène male?

Non c’ho de st’òmo granne conoscenza

me dovrò mòe con fantasia e prudenza

o Musculì me sbatte su ‘u sciornale.

Di te e dei tuoi fui medico condotto

la tua calvizie non ho prevenutu

e come penzi che t’avrìo curatu

s’ ero prima de te tuttu pelatu?

Già de lo tribbulà n’hi utu ‘n botto

te venga mó lo vè sempre in aiutu.

Pé ‘sti sessanta tua me ce so sciordo

se ci ho capitu vè ‘n fiore l’hi córdo.

Ino 9/11/2023

Lu.Mus.