Musica, immagini e video, tanti ricordi e… solidarietà. Sono gli “ingredienti” dello spettacolo “Note 7mpedane” che si terrà sabato 25 novembre (ore 21.15) al teatro Feronia per iniziativa del professor Maurizio Moscatelli, musicista e grande culture della musica.

Si tratta della prima tappa di un viaggio che va alla riscoperta di ciò che la passione per la musica ha fatto fiorire nell’ultimo secolo a San Severino, a cominciare dalle band più note – e per certi versi ancora attive – fino alla straordinaria esperienza di Radio 7, passando per i cori, la banda cittadina, i mitici veglioni e il ricordo di “Maestri” che oggi non sono più con noi.

Sul palco del Feronia vedremo e ascolteremo la musica live di gruppi che hanno segnato la storia locale del “suonare insieremi”, come I Nobili, La Bussola, I Cavalieri del liscio, gli Aedi e la Prode Società Merende. La serata avrà l’ingresso a offerta e l’incasso sarà interamente devoluto alla Casa di riposo “Lazzarelli”. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere alla Pro loco, al numero di telefono 0733638414.

L’evento è organizzato in collaborazione con Comune, Pro loco, Accademia Feronia, Corpo filarmonico “Francesco Adriani” e Associazione “Virgilio Puccitelli”.