Stagione in archivio per i gemelli Pietro e Paolo Pavoni

Stagione 2020 in archivio per i gemelli Pietro e Paolo Pavoni, entrambi portacolori del Team Co.Bo. Positivi i risultati che hanno ottenuto.

Pietro ha partecipato pure ai campionati italiani di specialità che si sono svolti a Lecce, presso il Parco di Belloluogo, terminando la gara al 20° posto nella categoria Elite, quella dei più forti. Il giorno dell’Epifania, invece, ha sfiorato il successo finale nell’Adriatico Cross Tour. Ma la corsa di Sant’Elpidio a Mare, dove si era presentato in testa alla classifica generale della competizione (dopo aver vinto, tre giorni prima, la prova di Perugia), non è andata come avrebbe voluto: “E’ stata una gara-no, non riuscivo proprio a spingere – racconta il 46enne atleta settempedano –, non stavo bene. Pazienza…”. Il trofeo, così, è stato conquistato da Alessio Agostinelli con 193 punti, contro i 182 accumulati da Pietro Pavoni. In compenso, il suo fratello gemello – Paolo – ha conquistato il titolo fra i Master 4, grazie a un ottimo secondo posto assoluto che gli ha permesso di incamerare i punti necessari a “blindare” il primo posto con cui, pure lui, aveva iniziato la prova sul tracciato elpidiense. “Quest’anno corro per la prima volta fra gli Amatori – dice Paolo Pavoni – e così, tappa dopo tappa, ho accumulato piazzamenti e podi che mi hanno permesso di chiudere in testa il circuito dell’Adriatico. Sono contento”.

Per la cronaca Paolo ha già vinto il trofeo Adriatico Cross Tour nella stagione 2014-2015 fra gli agonisti Open, mentre il fratello Pietro ha già messo in bacheca tre edizioni su otto (e pure lo scorso anno è arrivato secondo) nella stessa categoria.