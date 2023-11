Giulia Eugeni, legata a San Severino dalle proprie origini familiari, è un’attrice teatrale che si è formata prima allo Stabile delle Marche per poi passare al Teatro Stabile di Genova. Ha recitato in molte opere, dai classici come “Otello” (dove ha interpretato Desdemona) alla rivisitazione in chiave moderna di “Sei personaggi in cerca d’autore”, uno dei lavori più noti di Luigi Pirandello; ha partecipato a molte tournée in tutta Italia, in città come Roma, Genova e Milano.

Dopo la considerevole esperienza in campo teatrale, ha deciso di cimentarsi nel cinema, partecipando al film La spiaggia dei gabbiani, diretto da Claudio Pauri, prodotto da Guasco srl e sostenuto da Marche Film Commission e Fondazione Marche Cultura. In questo lungometraggio, dei trentenni, ex compagni di liceo, si rivedono dopo molti anni per una gita in barca, ma un evento inaspettato turberà questi personaggi e si ritroveranno a fare i conti con i propri caratteri, i propri punti di forza e di debolezza.

«Ho saputo di questo film grazie ad una inaspettata segnalazione di mia madre. Aveva letto di questi casting e mi ha inviato la notizia: ho contattato i responsabili e ho fatto il provino. Inizialmente, provai per un personaggio differente, poi venni riconvocata per interpretare Fiammetta ed ho ottenuto la parte. Girare questo film è stato molto divertente ed appassionante, il clima è stato molto collaborativo con tutte le figure presenti» dichiara l’attrice. «Il mio personaggio, Fiammetta, è la mamma della giovanissima Giulia Sara Salemi, una nota influencer che partecipa al film: Fiammetta ha un carattere ansioso e nevrotico, è l’unica persona della compagnia ad avere avuto una figlia da giovane». Per Giulia Eugeni «girare in barca è stata un’esperienza coinvolgente ed impegnativa, dato l’ambiente molto piccolo. Si sono rivelati tutti in gamba, dal regista, il giovane Claudio Pauri, al direttore della fotografia Claudio Marceddu, il quale si è dimostrato abilissimo nel portare avanti il proprio lavoro in condizioni climatiche non facili, condizioni che hanno costretto tutti noi ad adattarci al meteo; e le riprese sono state veloci, sono terminate in un mese».

Recitare in un teatro non è come recitare al cinema: sempre di recitazione si tratta, ma le tecniche, le modalità e le dinamiche da attuare sono differenti. A proposito di queste differenze, Eugeni dichiara: «Pensavo di trovarmi in difficoltà nel passare dal teatro al cinema, ma l’esperienza teatrale mi ha insegnato una cosa: la consapevolezza del totale, della totalità dell’arco narrativo. Quindi, avendo ben chiaro il mio personaggio, gli altri personaggi, e lo sviluppo della vicenda, riuscivo a entrare bene nella storia, ed a girare scene temporalmente non consequenziali senza perdere l’immedesimazione necessaria al momento. Dal cinema ho imparato ad apprezzare il peso delle pause, dei suoi silenzi, presenti anche al teatro, ma che il cinema carica ed evidenzia in maniera differente. Nel complesso, l’incontro tra la mia esperienza teatrale e quella cinematografica mi ha fatto scoprire una nuova, divertente e produttiva vitalità».

La spiaggia dei gabbiani sarà distribuito da Minerva Pictures ed è stato presentato il 1° settembre all’interno dell’80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia durante l’evento “Le Marche in Mostra”, organizzato da Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission: una vetrina per promuovere la diffusione e la distribuzione delle opere marchigiane. Inoltre, lo scorso 29 ottobre è stato proiettato in anteprima a Roma, al Cinema Adriano, all’interno del festival “Alice nella Città” (sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma). Prossimamente il film arriverà nei cinema, per poi passare a canali e piattaforme come Sky Primafila, Prime Video ed Apple TV.

I progetti di Giulia Eugeni non si fermano qui, ha già partecipato alla realizzazione di un cortometraggio ed ha in programma una nuova tournée con lo spettacolo “Enrico IV” (l’esordio sarà al Teatro Manzoni di Milano e lei interpreterà Frida): «Continuerò sempre con il teatro, la mia prima passione, e non mollerò il cinema: voglio continuare a crescere in entrambi con nuove esperienze».

Silvio Gobbi