Un pomeriggio per stare insieme e divertirsi. Questo l’intento della presidenza del Circolo ricreativo settempedano Acli asp di San Severino che ha organizzato per domenica 22 ottobre l’evento denominato “Una domenica in festa”.

Dalle ore 15 si potrà accedere (ingresso libero) al circolo per prendere parte alla festa che vedrà la presenza del gruppo Cantastorie di Passo di Treia.

Stornelli, musica dal vivo, matinee danzante e altre sorprese per coloro che interverranno.

Verrà offerto anche un aperitivo. Per chi vorrà ci sarà modo di fare un’offerta libera.