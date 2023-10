“Emozioni sensoriali fra le Valli del Musone e del Potenza”, il viaggio esperienziale tra natura, sport, arte, cultura ed enogastronomia – reso possibile grazie a un progetto per l’attuazione di interventi di promozione e valorizzazione turistica e territoriale, frutto della sinergia e della collaborazione tra i Comuni di San Severino, che risulta ente capofila, e quelli di Cingoli, Treia e Apiro – è ufficialmente iniziato.

L’iniziativa ha trovato accoglimento nelle quattro Amministrazioni locali, costituitesi in raggruppamento, grazie a un avviso di manifestazione di interesse emesso dall’Atim, l’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche. L’intervento ha come oggetto l’organizzazione di eventi ed iniziative finalizzati alla rinascita del turismo e alla valorizzazione dell’offerta turistica delle Marche nelle aree colpite dagli eventi sismici, attraverso l’incremento e destagionalizzazione dei flussi turistici e il sostegno alla promozione di prodotti turistici marchigiani.

Avviato già ad agosto con eventi nei Comuni di Cingoli, con il Cingoli music festival, e di Treia, con le tradizioni culinarie locali dalla polenta alla carne bovina di razza marchigiana Igp e poi, sempre a Treia, con l’Enduro Bike Marche series, nonché con il trekking e le escursioni del “San Vicino experience”, il tour ha fatto “tappa” ad Apiro e nelle prossime settimane proseguirà con altre proposte.

“Emozioni sensoriali fra le Valli del Musone e del Potenza” vuole presentare l’entroterra come destinazione ideale di un turismo esperenziale e lento, in cui il visitatore senta tangibilmente il calore della terra, l’ospitalità delle genti, e trovi in ogni angolo colori, sfumature, forme, panorami in un alternarsi continuo tra boschi e colline – spiegano i promotori -. L’iniziativa offre esperienze autentiche, con degustazioni e show cooking e il coinvolgimento dei produttori locali e delle associazioni di promozione sociale che operano per mantenere viva la storia e le tradizioni e, insieme, intende dare continuo e nuovo impulso ai territori. Per gli appassionati di attività outdoor c’è il trekking lungo il Cammino dei forti (https://www.camminodeiforti.it/) che, partendo da San Severino, attraverso la Riserva naturale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito e passando per Elcito, porta alla scoperta del paesaggio e di meravigliosi panorami. Ci sono poi le escursioni cicloturistiche, con l’associazione Bike Zone (https://www.bike-zone.it/), con il “Settempeda outdoor week-end” del 21 e 22 ottobre e poi il 29 ottobre la “Transubike” in occasione dell’evento espositivo denominato “Entroterra, viaggio nel cuore delle Marche tra artigianato, enogastronomia e turismo”, organizzato in collaborazione con Confartigianato. L’appuntamento si terrà in Piazza del Popolo, a San Severino, il 28 e 29 ottobre (ne riferiremo a parte; ndr)”.

Ogni evento del ricco viaggio prevede attività collaterali di visita ai musei e ai siti di interesse culturale.

Il calendario degli eventi, le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sui canali fb: San Severino Marche Cultura e Turismo https://www.facebook.com/san.marcheculturaeturismo e Instagram: san_severino_marche https://instagram.com/san_severino_marche?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg== e sui siti istituzionali e canali social dei quattro Comuni.

Il progetto oltre a vedere la stretta collaborazione e sinergia dei Comuni di San Severino, Apiro, Cingoli e Treia e il sostegno delle associazioni di categoria Confartigianato Macerata – Ascoli Piceno – Fermo, sede di San Severino Marche, Coldiretti Macerata e Confcommercio Imprese per l’Italia Marche centrali, coinvolge e ha coinvolto aziende e associazioni del territorio e non.