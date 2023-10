E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari una donna energica e benvoluta, Marisa Dorici in Raggi.

In molti l’hanno conosciuta per il suo impegno, generoso e continuo, a favore della comunità e per l’attività commerciale che gestiva nel rione Di Contro: un market con generi alimentari che, dopo il terremoto, era stato trasferito in una casetta di legno nei pressi della scuola primaria di via D’Alessandro. Il segno che lei non si è mai arresa di fronte alle difficoltà della vita. Anche negli ultimi tempi ha mostrato grande coraggio nell’affrontare la malattia che ieri, martedì 17 ottobre, l’ha strappata all’affetto dei suoi familiari.

Lascia tre figlie veramente impagabili – Silvia, Cristina e Nicoletta – con i loro mariti e i tanti nipoti che le volevano un bene infinito.

I funerali saranno celebrati giovedì 19 ottobre nella chiesa di San Domenico, alle ore 9.30, partendo dalla sala del commiato “Il tempio degli angeli”.