Settempeda: gli indimenticabili anni di Castori il predestinato

Di Fabrizio Castori oramai tutti conoscono bene la sua carriera di allenatore, ma pochi sanno del suo ottimo trascorso come calciatore nel settore giovanile della Settempeda di San Severino, sua città natale. Un settore giovanile, quello biancorosso, molto florido, ma che nei primi anni ’70 visse momenti fulgidi, con svariati titoli provinciali e regionali nelle diverse categorie. Di quelle ottime squadre Fabrizio ne era il capitano indiscusso, giostrava a centrocampo, dove dimostrava già in giovane età quella personalità e quella leadership, che faranno la sua fortuna di “mister”. Non dotatissimo dal punto di vista tecnico, ma superlativo sotto il profilo tattico e temperamentale. Già da allora un allenatore in campo. Iniziò come la maggior parte dei calciatori di San Severino a disputare gare infuocatissime nel campo sterrato e duro dell’oratorio di San Paolo, autentica arena o fucina di tecnica ed agonismo, compreso il battimuro, una sorta di uno-due naturale, con il muro che si trasformava di volta in volta in un compagno affidabile, ma anche in un baluardo molto duro e resistente. Anche il terreno di gioco, assai accidentato, contribuiva a forgiare sia la tecnica che l’agonismo.

Nel settore giovanile della Settempeda, guidati da Eraldo Piccinini, sono stati 4 anni fantastici (2 allievi e 2 juniores) sotto ogni punto di vista.

Nella stagione 1969-70 campione provinciale e vice-campione regionale Allievi. Dopo la vittoria del girone A, la Settempeda sconfisse la Maceratese, vincendo il titolo provinciale, e dopo aver superato la semifinale perse la finalissima regionale con l’Anconitana a Civitanova Marche per 2-1. Fu l’ultimo anno in cui il torneo Allievi era unico tra dilettanti e professionisti. Pertanto si può dire con certezza che per i biancorossi fu un virtuale titolo regionale dilettanti.

Nella stagione 1970-71 campione provinciale e regionale Allievi. La Settempeda, dopo aver vinto alla grande il proprio girone, si laureò campione provinciale assoluto. Nella semifinale venne battuta la Truentina Castel di Lama in entrambi gli incontri e la finalissima regionale fu entusiasmante col doppio pareggio contro la Durantina di Urbania. Ai rigori i biancorossi settempedani divennero campioni regionali. Per accedere alle finali nazionali occorreva un turno intermedio contro la squadra del Nestor di Marsciano (Perugia). Doppio pareggio e ai rigori la spuntarono gli umbri, con un arbitraggio molto discutibile.

Nella stagione 1971-72 campione provinciale e regionale Juniores. Fu la stagione più esaltante. Dopo aver dominato il campionato provinciale ed aver vinto la semifinale, nella finalissima regionale contro il Fossombrone ci fu la doppia vittoria, in trasferta 0-3 ed in casa addirittura un incredibile 10-0. Una squadra capolavoro, un mix perfetto di forza fisica e tecnica sopraffina. Questo titolo di campioni delle Marche portò i biancorossi alla storica partecipazione ai campionati nazionali, in programma dal 12 al 18 giugno in Campania. Pernottammo all’hotel Riviera Spineta di Battipaglia Lido e la prima partita a Pontecagnano fu rocambolesca contro i romani della Pro Calcio Italia. Venimmo eliminati con la monetina dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e con la possibilità in entrambe le 2 serie finali dei rigori di essere in parità, dovendo noi ancora battere un rigore. Un arbitraggio scellerato con la doppia espulsione alla fine del primo tempo di Perticarari e di Fabrizio Castori, che già da allora dimostrò il suo forte temperamento. Nella gara successiva avremmo potuto incontrare i toscani del Cattolica Virtus del futuro campione del mondo Paolo Rossi. Curioso come questo evento si svolse in provincia di Salerno, dove Fabrizio sarebbe ritornato trionfalmente in serie A come allenatore, in questa splendida stagione 2020-21.

Con gli Allievi perdemmo la semifinale regionale, non potendo partecipare alle finali nazionali in Liguria anche con questa categoria. Questo per rimarcare il valore assoluto del settore giovanile della Settempeda di quegli anni memorabili.

Nella stagione 1972-73 campione provinciale e vice-campione regionale Juniores. Dopo avere rivinto alla grande il girone unico provinciale con squadre come la Civitanovese, la Recanatese e il Camerino, nella semifinale regionale a tre contro l’Urbania e il Grottammare si vinsero entrambe le gare, ma nella finalissima all’Helvia Reciana di Macerata ci fu l’amarissima sconfitta con l’Osimana per 1-0 su rigore in una partita molto equilibrata con un penalty sbagliato da Mancini sullo 0-0. Si concluse così la brillante carriera di Fabrizio Castori come giovane calciatore della Settempeda.

Noi più giovani rivincemmo anche l’anno successivo il titolo provinciale Juniores, perdendo la finale regionale contro il Casette d’Ete. Sono orgoglioso di essere stato compagno di squadra di una straordinaria “figura” come Fabrizio Castori.

Gabriele Cipolletta