“Ciao dolcissima Claudia, mancherà tanto il tuo sorriso in quel negozio che tu e Ludovica con tanto amore avete creato. Non ho parole, mancheranno i tuoi meravigliosi pacchetti che profumano di famiglia, di dolcezza e bontà”.

“Ciao Claudia, ci mancherà sicuramente il tuo dolce sorriso, quei consigli che con molta professionalità sapevi darci, mi dispiace molto per le tue adorate figlie e l’amato Paolo”.

Sono soltanto due dei tantissimi messaggi, pieni di tenerezza, affetto e cordoglio, che in queste ore compaiono sui social accanto alla triste notizia della scomparsa di Claudia Germani, una delle persone più note a San Severino per via del suo negozio, “Linea Germani”, un’attività che per stile e qualità ha segnato la storia degli ultimi decenni del commercio settempedano.

Claudia, una donna forte, coraggiosa, era benvoluta dai suoi cari e da quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla in vita. In città c’è grande tristezza per la sua morte.

Lascia le figlie Ludovica, Elisabetta e Beatrice, il marito Paolo Mandorlo (ex geometra comunale, anche lui molto conosciuto), la mamma Paola, il fratello, le adorate nipotine e i generi.

I funerali saranno celebrati mercoledì 20 settembre, alle ore 15, nella chiesa di San Domenico partendo dalla sala del commiato “Il tempio degli angeli”, dove è stata allestita la camera ardente.