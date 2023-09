Fino a domenica (17 settembre) la frazione di Serralta ospita il festival “MarcheStorie”, rassegna che si pone come obiettivo quello di andare alla scoperta, e alla riscoperta, delle narrazioni e delle tradizioni, dei miti e delle leggende, di tanti borghi marchigiani.

L’iniziativa, ideata da Paolo Notari che ne firma la direzione artistica, è promossa dall’assessorato alla Cultura della Regione con il patrocinio del Comune.

“Dalla distruzione di Civitella alla fondazione del castello di Serralta” è il titolo della manifestazione che, fino a domenica, viene accolta nella frazione con degustazioni, spettacoli, visite guidate, attività ludico didattiche, escursioni in bici e a piedi, vere e proprie ricostruzioni storiche in costume.

Sabato 16 settembre

Alle ore 15 giochi di un tempo a cura dell’associazione Luci e Pietre che propone attività ludiche didattiche dai 3 anni in su con possibilità di assistenza dei bambini con genitori impegnati nelle escursioni. In questo caso si può contattare il numero di telefono 3286724985.

Alle ore 15.30 escursione in e-bike con le guide FM Bike Service. Il tour è anche per principianti e famiglie. Possibilità pure di noleggio bici. Informazioni e prenotazioni al numero 3337981184.

Dalle ore 16.30 alle ore 23 ricostruzione storica e vita medievale al castello di Serralta a cura della Compagnia Grifone della Scala, del Palio dei Castelli e del Comitato di Serralta. A partire dalle 19 degustazioni di piatti tipici medievali e punto di ristoro “Il buon desinare”. Alle ore 21.30, infine, spettacolo “Dalla distruzione di Civitella alla fondazione del castello di Serralta”.

Domenica 17 settembre

Alle ore 8.30, escursione in e-bike con le guide FM Bike Service. Il giro è consigliato a chi già pratica la mountain bike. Per info e prenotazioni telefonare al numero 3337981184.

Nel pomeriggio, dalle ore 14, escursione “Serralta e dintorni. Un cammino tra natura, storia e spiritualità” accompagnati dalle guide Aigae. Infoline: 3281846851 o 3282041757.

Alle 15.30 escursione in e-bike in questo caso consigliata anche a principianti e famiglie e con possibilità di noleggio bici. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3337981184.

Dalle ore 16.30 alle 20 ricostruzione storica e vita medievale al castello di Serralta a cura della Compagnia Grifone della Scala, del Palio dei Castelli e del Comitato Serralta. A partire dalle ore 19 torna anche “Il buon desinare” con le degustazioni di piatti tipici medievali oltre al punto di ristoro.