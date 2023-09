Sabato 16 settembre la società sportiva Settempeda Calcio presenta la nuova stagione sportiva, con le proprie formazioni dai Piccoli Amici alla prima squadra, in un incontro pubblico aperto a tutti che si terrà alle ore 21.15 al cinema teatro Italia.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Intanto, in settimana la compagine di mister Ferranti ha effettuato un allenamento congiunto con la Belfortese, squadra di valore che vanta ambizioni in Seconda categoria (girone F). E’ stato un altro test positivo per i biancorossi, utile per proseguire il lavoro tattico e atletico in vista dell’esordio in campionato (23 settembre a Passatempo). La partitella è terminata 5-3 (primo tempo 4-2) per la Settempeda.

Sabato 16 settembre, alle ore 15.30, altro banco di prova al “Soverchia” contro l’Helvia Recina.

La cronaca

Si parte con la Belfortese che dopo pochi minuti trova il vantaggio grazie a Fiecconi (uno dei settempedani in campo oltre che ex insieme a Romario Selita) che cattura con stop a seguire un lancio lungo e, una volta evitato Caracci in uscita, deposita nella porta vuota con un preciso rasoterra di sinistro. Il pari della Settempeda arriva al termine di un’azione insistita che viene finalizzata da Maffei che fa partire da destra un tiro cross con palla che scende verso la porta fino ad entrare sotto la traversa. Locali che vanno in vantaggio sugli sviluppi di un corner: sinistro tagliato di Montanari che arriva in mezzo all’area dove Sfrappini è abile ad anticipare tutti ed a schiacciare in rete da pochi passi. Un altro ex, Alex Di Francesco, trova il 2-2 trasformando alla perfezione una punizione dal limite: destro a scavalcare la barriera e palla a fil di palo alla destra di Caracci. Il finale di tempo è di marca biancorossa. Castellano prende palla, entra in area, arriva vicino alla porta dove viene toccato e messo giù. Penalty che lo stesso numero 10 realizza con un potente e preciso destro a mezza altezza. Prima del riposo una trama pregevole dà il 4-2 ai padroni di casa: Dolciotti verticalizza al meglio per favorire lo scatto di Castellano che salta il portiere in uscita e poi spinge nella porta vuota con il sinistro. L’avvio di ripresa vede una Belfortese protesa in attacco tanto da riuscire ad accorciare le distanze con Capodacqua che in scivolata anticipa Scattolini (entrato tra i pali e

autore di alcuni ottimi interventi). Sono numerosi i cambi da ambo le parti con formazioni stravolte. Nella seconda parte della frazione però la Settempeda prende campo mostrando buone trame fino a trovare il 5-3 definitivo con Simone Meschini che non ha difficoltà ad appoggiare in porta da pochi passi un preciso assist di Sfrappini bravo e caparbio nel rubare palla ad un difensore.

r.p.