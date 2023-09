Massimiliano Luzi vince per il secondo anno consecutivo il Campionato italiano di regolarità, classe 125 cc, nel gruppo 5, cioè quello riservato alle moto da enduro fabbricate negli anni Ottanta. Il pilota settempedano si è aggiudicato il trofeo tricolore in sella a una Puk Frigerio messagli a disposizione da Gabriele Pieristè, titolare dell’officina Baiocco di Recanati. Anche nella passata stagione Luzi aveva vinto con la stessa moto. Stavolta, oltre al titolo individuale, il centauro di San Severino ha portato a casa anche il campionato italiano a squadre assieme ai compagni del team, il Gruppo sportivo “Sorci verdi” di Loreto. L’atto conclusivo della kermesse nazionale c’è stato domenica ad Alano di Piave, nel Bellunese, dove Massimiliano Luzi è salito sul gradino più alto del podio per la quarta volta in stagione sulle sette gare di cartello disputate. Nelle altre tre prove il settempedano ha concluso sempre al secondo posto. Dunque, un’annata dominata dal forte pilota settempedano.