A Pian dell’Elmo, alle pendici del maestoso monte San Vicino, si celebra il turismo lento: al via la 1^ edizione di “ULtimo Kilometro – Ala Marca trekking fest”, che abbreviato in evoca subito lo spirito green della manifestazione.

L’evento, in programma sabato 16 settembre, sarà presentato e curato dall’Associazione Pranzo al sacco, l’ente che ha fondato e promuove il Cammino dei forti, l’itinerario di trekking in 5 tappe nell’alto maceratese.

Come avvicinamento al festival, i ragazzi dell’associazione, accompagnati da influencer, blogger, fotografi ed esperti del settore, partiranno il 13 settembre da San Severino per affrontare insieme le prime 3 tappe del cammino, per poi concludere il viaggio proprio a Pian dell’Elmo, location dell’ULK Festival.

Tra gli obiettivi di questo viaggio in compagnia sicuramente quello di promuovere dal vivo il territorio, le sue bellezze e la buona pratica del camminare, oltre ovviamente alla possibilità di unire persone con la stessa passione per la natura e la vita all’aria aperta.