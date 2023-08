La pista di pattinaggio in via Donato Bramante si è rifatta il look. Il Comune ha portato a termine i lavori per il rifacimento della pavimentazione in resina colorata dell’anello e del rettangolo centrale dell’impianto affidando le opere a una ditta specializzata, la Vesmaco di Claudia Cacciani di Jesi.

La spesa complessiva per l’intervento di manutenzione straordinaria è stata di circa 30 mila euro e ha ricompreso anche un’operazione preliminare, affidata all’impresa settempedana di Alban Dobrozi, per la scarnitura e la stuccatura delle lesioni presenti sulla vecchia pavimentazione che è stata quindi completamente ricostruita. Il cantiere, infine, ha previsto altri lavori realizzati anch’essi, come tutto l’intervento complessivo, su progetto dell’ufficio Manutenzioni del Comune.