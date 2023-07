“La famiglia Bisbocci ringrazia tutti coloro che con presenza, scritti, fiori e parole di conforto sono stati a loro vicini in questo doloroso momento per la perdita dell’amatissimo Simone”.

E’ il testo del manifesto di ringraziamento che il fratello di Simone Bisbocci ha voluto far giungere anche al Settempedano e ai suoi lettori che, in questi giorni, hanno espresso sentimenti di sincera vicinanza e di affetto nel ricordo del loro caro amico, improvvisamente scomparso la scorsa settimana a causa di un malore fatale.

Simone aveva soltanto 47 anni e in gioventù era stato uno dei protagonisti dell’epopea del Calcetto San Severino, guadagnandosi la stima di tutto l’ambiente non solo come calciatore, ma anche e soprattutto come ragazzo, come persona impagabile.

Sabato 29 luglio, alle ore 18, sarà celebrata la messa nel giorno dell’ottavario presso il Centro della Comunità Vallicelle a Camerino.