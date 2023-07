Come annunciato nel mese di giugno scorso, in occasione della festività di san Severino, la parrocchia di san Lorenzo in Doliolo, depositaria dell’urna con le reliquie di san Severino, ha proposto di effettuare, ogni prima domenica del mese, la recita della preghiera al patrono.

L’iniziativa riprende un’usanza avviata a castello da don Edoardo Ricevuti, quando era anche rettore del Duomo vecchio, con l’aggiunta del rinnovo dell’offerta dei ceri da farsi mensilmente, a cura di ciascun castello, rione o quartiere.

Grazie a don Edo, dopo il terremoto del 2016, l’urna del santo patrono è stata “ospitata” nella ex sagrestia della basilica di San Lorenzo per inagibilità del Duomo al monte (ancora chiuso).

Domenica 2 luglio ha rinnovato l’offerta dei ceri il Rione Settempeda (vincitore del palio 2023), rappresentato da Romina Gagliardi e Tiziana Maurelli che, dopo la messa delle ore 10, insieme ai fedeli presenti hanno portato i ceri accanto all’urna del santo e letto la seguente dedica: “Offriamo oggi questi ceri, simbolo di fede e di preghiera, espressione di devozione del popolo di questa Città verso Dio e i Santi, che si prolunga nel tempo per la durata della fiamma dei ceri stessi che poniamo accanto alla Tua urna. Questi ceri sono segno di gratitudine e di affetto verso te san Severino e rappresentano l’offerta della nostra persona a Dio per amore Tuo, nostro Patrono”.

Subito dopo è seguita la preghiera a san Severino con la benedizione finale impartita da don Noè che aveva officiato anche la messa.

Questo incontro mensile vuole prolungare nel tempo l’incontro di devozione del popolo settempedano con il santo patrono, affinché non si riduca solo a un fatto folcloristico con la festa dell’8 giugno.

Poche, durante la settimana, sono le visite effettuate all’urna con le reliquie di san Severino e molti sicuramente non sanno neanche dove sia ubicata.

Nei prossimi mesi si propone di seguire l’ordine della classifica generale finale del Palio 2023 con al secondo posto Serralta, quindi Rione di Contro, Cesolo e Colleluce.

Per i castelli o rioni che non hanno partecipato ai giochi del Palio verrà compilato un elenco per indicare l’ordine di presentazione.

Si consiglia di offrire un cero liturgico medio, rosso “anonimo”, cioè senza immagini di santi o quant’altro. Si ringrazia per la collaborazione.