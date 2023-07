Una festa nella festa per San Severino alla cerimonia di consegna delle Bandiere arancioni ospitata a Mondavio, in provincia di Pesaro Urbino, alla presenza del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e dei vertici del Touring club italiano.

Il vessillo viene assegnato proprio dal Tci alle località dell’entroterra che si distinguono per offerta e accoglienza d’eccellenza tenendo conto della valorizzazione del patrimonio culturale, della tutela dell’ambiente, dell’accesso e della fruibilità delle risorse e della qualità della ricettività, della ristorazione e dei prodotti tipici.

“Siamo il quarto Comune della regione per estensione, con i nostri 194 chilometri quadrati di territorio. Vantiamo un patrimonio storico, naturalistico, architettonico e artistico senza uguali. La Bandiera arancione sventolerà su questa unicità che mette insieme i nostri dodici castelli e presenta testimonianze di resti che risalgono al paleolitico e alla civiltà dei Piceni”, ha sottolineato il sindaco Rosa Piermattei nel ritirare la Bandiera arancione in qualità di primo cittadino di una delle new entry.

Nell’occasione ha presentato anche Elcito, il Tibet delle Marche, la faggeta di Canfaito con i suoi alberi secolari e Pitino, che a giorni sarà una delle tappe del festival “RisorgiMarche”.

“Questa Bandiera sarà per noi un biglietto da visita in più”, ha concluso il sindaco portando il saluto della Città assieme al presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata.

Con San Severino e Frontone, altra new entry, sono 27 le Bandiere arancioni che sventolano nella nostra regione.