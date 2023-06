Il Centro medico Lisa comunica che sarà aperto al pubblico anche nel periodo estivo, confermando tutti i propri servizi e orari. Osserveranno una pausa soltanto la Dermatologia e l’Allergologia, che poi riprenderanno regolarmente dopo la pausa feriale. Nel frattempo è entrata a far parte della “squadra” del Centro anche la dottoressa Antonella Fontana, che si occupa di osteopatia.

Oltre al diploma conseguito a Parma, la specialista Fontana si è laureata all’Università di Urbino e da qui ha preso il via con la sua attività privata che l’ha portata a collaborare con alcuni Centri medici importanti. Inoltre vanta esperienze nel campo dello sport come massaggiatrice, sia in alcune palestre, sia in ambito calcistico.

La dottoressa Fontana, infatti, è specializzata in osteopatia muscolo-scheletrica, cranio-sacrale, fasciale, viscerale, pediatrica-neonatale, per la donna, per il pre e post parto, nell’applicazione taping.

Per info e prenotazioni contattare la segreteria del Centro “Lisa”(0733 634927 o 366 5865631) o direttamente la dottoressa Fontana al 329/1931309.