Nonostante la riduzione da tre a due giorni per i nuvoloni e la pioggia che hanno sconsigliato l’appuntamento di venerdì scorso, le Feste medievali, appendice del Palio dei castelli, giunte alla terza edizione dopo lo stop imposto dall’emergenza pandemica due anni orsono, si sono rivelate uno successo strepitoso.

«Se il Palio catalizza l’attenzione di ogni settempedano per le contese tra torri, contrade e rioni – commenta la presidente dell’Associazione Palio, Graziella Sparvoli – le Feste medievali sono l’occasione per poter attrarre in particolare il pubblico da fuori comune che, appassionato del genere medievale, si cala con molto piacere nelle atmosfere dei secoli di mezzo. Abbiamo avuto tanti visitatori di Comuni vicini ma non solo, anche provenienti addirittura da altre regioni come l’Umbria e l’Emilia Romagna. Un così grande successo di pubblico accorso, nonostante la manifestazione si fosse peraltro ridotta a due sole giornate, sabato scorso fino all’una di notte e domenica fino alle 22.30 per ovvi motivi legati al seguente lunedì lavorativo, ci hanno fatto porre un quesito: se non sia il caso di portare anche l’appuntamento con le Feste medievali a cadenza annuale. In molti ce l’hanno chiesto – conclude la Sparvoli – e, una volta smaltite le… tossine per il doppio impegno organizzativo reso possibile grazie al patrocinio dell’Amministrazione comunale ed alla collaborazione di Pro loco, Pro Castello, Pro Elcito e ad una miriade di volontari, ognuno determinante nel suo ruolo, valuteremo bene la situazione».

Per il bene del Palio dei Castelli in onore del santo patrono e di tutti i cultori del genere medievale.

Luca Muscolini

Foto gentilmente concesse da Luca Mengoni