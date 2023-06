Serata magica per gli amanti degli scacchi e delle atmosfere medievali. Mercoledì 21 giugno, con inizio alle 21, nell’ovale di Piazza del Popolo che ha da qualche giorno salutato il Palio dei castelli 2023, per la fase agonistica, con le vittorie di Settempeda tra i grandi e Di Contro fra i bambini, l’Associazione La Torre Smeducci presieduta dalla dirigente nazionale scacchi Caterina Ciambotti propone una “Partita vivente di scacchi in costumi medievali” con possibilità di gioco per tutti i partecipanti.

San Severino entra così nel gruppo ristretto delle cittadine italiane in cui si disputano partite con scacchi viventi. I figuranti saranno in costume medioevale, come la tradizione vuole, e interpreteranno una partita famosa che però è ancora top secret. Il progetto è stato realizzato con il sostegno del Comune di San Severino e della Provincia di Macerata, con la collaborazione del Palio dei Castelli e con il patrocinio della Federazione scacchistica italiana (Fsi).

«La partita vivente di scacchi – spiega lo storico istruttore della disciplina scacchistica Marco Pelagalli – si inquadra all’interno di un evento più strettamente agonistico, un torneo di scacchi che fa parte del programma dei Campionati nazionali universitari che si svolgono in quei giorni a Camerino e nei Comuni dell’alta valle del Chienti e del Potenza. È denominato Trofeo FederCusi (la FederCusi è la Federazione che organizza lo sport universitario, ndr) e si svolgerà nell’arco di due giornate, il 21 e 22 giugno, nella sede dell’Itts Divini di San Severino, diretto dal professor Sandro Luciani. In concomitanza con il torneo universitario si svolgerà anche una gara individuale aperta a tutti».

Tra una sfida scacchistica e l’altra fra gli universitari, quindi, il clou della partita vivente di scacchi in Piazza del Popolo, per unire gioco e storia.

Lu.Mus.