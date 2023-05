Finalmente ritorniamo in serie B. La Sios Novavetro ha vinto gara2 della finale play off contro San Benedetto (3-0) e ha così conquistato il pass per il prossimo campionato cadetto. Un traguardo inseguito a lungo, fin dallo scorso anno, e raggiunto ora dopo un campionato di serie C regionale dominato, grazie a un’ottima pallavolo. Il gioco di squadra è stato decisivo, l’arma in più dei ragazzi di coach Adrian Pablo Pasquali.

La vittoria del torneo era sfumata proprio all’ultima giornata, in casa, contro la Virtus Fano che, vincendo al palasport “Ciarapica”, aveva guadagnato il diritto alla promozione proprio a spese della Sios Novavetro.

Oggi, però, al termine dei play off, si corona finalmente e meritatamente questo sogno del salto di categoria! Grande soddisfazione viene espressa a caldo dal presidente Cesare Martini e dal direttore sportivo Giovanni Soverchia, sempre vicini alla squadra assieme agli altri dirigenti.

