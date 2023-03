Giovedì 30 e venerdì 31 marzo alle ore 21, e sabato 1° aprile ore 21.15, quarto appuntamento con la rassegna cinematografica al Cinema San Paolo: Gli spiriti dell’isola, di Martin McDonagh, con Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon e Barry Keoghan.

L’opera ha ottenuto numerosi riconoscimenti: il “Premio Osella per la migliore sceneggiatura” e la “Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile” (Colin Farrell) alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2022, ed i Golden Globes per “Migliore attore” a Colin Farrell, “Migliore film o commedia musicale” e “Migliore sceneggiatura”.

Di seguito, la recensione già pubblicata da “Il Settempedano”: