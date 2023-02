L’ultima seduta del Consiglio comunale si è aperta con un avvicendamento nei banchi dell’opposizione dopo le dimissioni del consigliere Alberto Pilato quale rappresentante della lista civica “Insieme per San Severino”.

L’assise settempedana ha convalidato, con il voto unanime dei presenti, la nomina di Debora Bravi, consigliere neoeletto della stessa lista, assente alla seduta per motivi di lavoro.

In base all’articolo 45 del Decreto legislativo 267 del 2000 è previsto, infatti, che il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, venga attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue l’ultimo degli eletti.

La Bravi alle Amministrative del 2021 aveva ottenuto complessivamente 173 preferenze.

Al neoeletto consigliere il sindaco Rosa Piermattei ha espresso i migliori auguri di buon lavoro, ringraziando per l’attività svolta in Consiglio comunale il dimissionario Alberto Pilato.

Ringraziamenti sono giunti anche dal capogruppo della lista “Insieme per San Severino”, Tarcisio Antognozzi, che ha sottolineato in aula: “Il consigliere Pilato si è distinto in vari anni di Consiglio comunale per l’alto senso istituzionale, per la sua competenza e per una grande capacità di dialogo con gli altri gruppi consiliari. Lo salutiamo con un po’ di rammarico pur comprendendo bene le ragioni che hanno spinto alla sua decisione”.

Al consigliere neoletto “che con entusiasmo e passione saprà dare il proprio contributo” è stato indirizzato il saluto di Antognozzi cui è seguito quello del capogruppo della lista “San Severino Futura”, Francesco Borioni, il quale ha ringraziato Pilato, ricordando l’impegno e la passione per la politica ma soprattutto l’impegno per la città, e dato il benvenuto alla neoeletta consigliera.

Auguri alla nuova componente del Consiglio sono giunti pure dal presidente dell’assise, Sandro Granata.