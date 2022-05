La facciata del palazzo comunale, in piazza, si è colorata di rosso nella notte tra sabato e domenica scorsi. L’occasione è stata la Giornata mondiale della Croce rossa e Mezzaluna Rossa, che ogni anno si celebra l’8 maggio, giorno della nascita del fondatore dell’organizzazione, Henry Dunant.

Ad accompagnare l’evento finale una serie di iniziative che quest’anno hanno voluto mettere al centro le persone che ascoltiamo ogni giorno, quelle che ci sostengono e coloro che dedicano il proprio tempo agli altri. In segno di adesione l’Amministrazione comunale, d’intesa con il Comitato locale della Cri, ha fatto sventolare sul balcone del municipio, accanto alle bandiere istituzionali della Città, d’Italia e d’Europa, proprio quella con i colori e il simbolo della Croce rossa.

“Due piccoli gesti simbolici – sottolinea il sindaco Rosa Piermattei – con cui abbiamo inteso esprimere la nostra gratitudine per il prezioso lavoro che ogni giorno i volontari del gruppo svolgono. Con la locale sezione della Croce Rossa ci lega un grande rapporto e conosciamo bene l’impegno della sua presidente Elena Amici e di quanti operano nel nostro territorio non solo in ambito strettamente sanitario, ma anche sociale. Quello che hanno fatto per i settempedani, e non solo, durante la pandemia che ci ha interessato molto da vicino negli ultimi due anni, ma anche quello che hanno fatto durante l’emergenza terremoto, e nelle tante occasioni in cui c’è stato bisogno del loro aiuto è stato straordinario e unico”.

In occasione della Giornata mondiale della Croce rossa, inoltre, si è rinnovata anche al cerimonia di consegna della bandiera della Cri al sindaco, prima dell’esposizione della stessa, a sottolineare la collaborazione tra Croce rossa e le istituzioni del nostro territorio.

Sono molte le attività e i progetti del nostro Comitato della Cri. Versando annualmente la quota sociale si può diventare soci sostenitori. Si potrà in questo modo mostrare vicinanza al movimento. Per diventare volontari, invece, ci si può recare in sede (via Brodolini) a San Severino.