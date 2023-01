Si è spento all’età di 95 anni Fiore Serini, storico fotografo di San Severino. Lascia la moglie Maria, i figli Pierpaolo e Luciano, i nipoti Giulia, Elena, Saverio e la nuora Vania. I funerali sono stati celebrati sabato 31 dicembre nella chiesa di San Domenico.

Fiore era indubbiamente un personaggio molto noto, non solo in città, che ha dedicato la sua vita alla famiglia e all’amore per la fotografia.

Sulle “colonne” del Settempedano i figli lo ricordano con questi versi.

Sotto il sole che per raggi in luce innalza e allarga,

c’è chi incanta o in ritratti posa… passa.

Corre incontro e cerca abbraccio nel sorriso o per il pianto…

così appare in un filmato, od in foto è il dato.

L’intenzione è di fermare il dentro e il fuori,

per la mente e per il cuore;

di noi e il mondo, e in ciò che amiamo.

Nello scatto che impressiona,

che ci eseguono o eseguiamo,

tutto il tempo in lungo o corto, per memoria ha incisi d’attimo.

Mute immagini “le fotografie”, certo non sono!

Sintesi al dire, senza un “analogo” riprovo.

Multiplo sì, per condividersi a un ritrovo.

L’umanità, nel mondo che ci appare,

nella sua angolare soggettiva verità,

interpreta, si pone al domandare e ci interpella,

in cerca di risposta.

Chi siamo, che facciamo, come stiamo?

Su tutto questo, in cuor suo e per i pensieri,

del suo fare in Professione e per Passione,

il Babbo, “straordinariamente”,

amando gli uomini e la vita,

ci ha invitati a non scoraggiarci, ad essere grati,

a confidare sempre nella Divina Provvidenza!

Ad incamminarci nel “finito immaginabile”,

a provarci all’armonia, a non recidere il bello “nell’infinito di Dio”.

Ha cercato di essere: per noi “maestro” lo è stato ed E’.

CIAO FIORE! 31/12/2022