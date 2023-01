Alcuni proprietari di abitazioni, residenti, dimoranti, frequentatori abituali e simpatizzanti di Elcito hanno inviato un’osservazione collettiva al Piano particolareggiato del centro storico di Elcito per chiuedere una completa illustrazione dei contenuti del Piano e una sua condivisione; per chiedere una moratoria sui tempi per le osservazioni; per chiedere, nelle more di questa, uno stop sull’approvazione.

Questo il testo dell’osservazione che i firmatari hanno inviato anche al Settempedano:

“Preso atto che il Consiglio comunale n. 84 del 28 settembre 2022 ha adottato il Piano particolareggiato del centro storico di Elcito, considerato che tale piano non è stato mai fatto oggetto di preventiva illustrazione, considerato come l’illustrazione di questo strumento di pianificazione è avvenuta in maniera non esauriente e che non si sono sufficientemente illustrati i contenuti, considerato come le scelte presenti in tale piano incideranno pesantemente sulla vita del paese, e che per mancanza di adeguata informazione non sono in grado di valutarne la portata anche in vista di proporre osservazioni-opposizioni nel merito, chiedono che tale Piano venga illustrato nei dettagli con una o più sedute apposite ai sottoscritti firmatari e alla cittadinanza nel suo complesso e a coloro che possano essere interessati, stakeholder e associazioni comprese. Inoltre chiedono che, nelle more di quanto sopra, il termine per la presentazione di eventuali osservazioni-opposizioni venga sospeso e sia fissata una nuova scadenza che permetta a tutti di formulare eventuali osservazioni-opposizioni con cognizione di merito. In ogni caso si oppongono all’approvazione del Piano, prima che tale necessaria illustrazione e doveroso confronto sia avvenuto, e che sia stato dato tempo di formulare osservazioni nel merito del Piano. Siamo certi della comprensione di tale istanza e che questa troverà accoglienza da parte dell’Amministrazione comunale settempedana”.

I termini per l’invio di osservazioni sono scaduti lo scorso 27 dicembre.

Oltre 200 persone hanno firmato questa richiesta di moratoria allo scopo di poterne discutere le previsioni.

Molte altre osservazioni e opposizioni risultano inviate entro il termine di legge. Si sono mosse anche Pro Elcito, Comunanza Agraria e associazioni di tutela.