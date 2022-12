A seguito della presenza di numerosi cantieri edili legati alla ricostruzione post terremoto, sono state apportate alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale nel rione Uvaiolo.

Con specifica Ordinanza, emessa dal comando della Polizia locale, è stato istituito il senso unico di marcia in via Monte Conero, a partire dal numero 18, con direzione per via Monte Bove.

Per chi proviene dal lato senza sbocco di via Monte Bove viene indicato l’obbligo di proseguire diritto all’intersezione con via Monte Conero in direzione di via Monte Nerone.

Viene inoltre istituito il senso unico di marcia in via Monte Nerone verso via Monte Catria, fino al civico n. 2 e, conseguentemente, viene istituito il divieto di accesso in via Monte Nerone dallo stesso numero civico.

Infine è stato istituito il divieto di accesso in via Monte Bove e in via Monte Nerone.