La notte scorsa è venuto a mancare improvvisamente Gianfranco Alba, che molti ricorderanno come titolare di uno dei primi supermercati aperti a San Severino, in viale Mazzini, allora con il Gruppo VéGé.

Di poche parole, ma sempre gentile e pronto a un saluto sorridente, Gianfranco è stato un “pioniere” a livello locale di quello che sarebbe diventato col tempo un settore commerciale di primaria importanza.

Lo ricordiamo anche per un altro fatto che segnò la sua vita e di cui non parlava mai molto volentieri: si salvò miracolosamente dalla strage dell’Heysel. Era il 29 maggio 1985 quando, poco prima dell’inizio della finale di Coppa dei Campioni tra la Juventus e il Liverpool, allo stadio Heysel di Bruxelles morirono 39 persone, di cui 32 italiane, e ne rimasero ferite oltre 600. Lui, da sempre appassionato di calcio, era in quella maledetta curva assieme a tanti altri tifosi bianconeri.

Gianfranco aveva 84 anni; lascia il figlio Claudio e i nipoti Armando, Riccardo, Cristina e Alessandra, le cognate Maria e Zita.

I funerali saranno celebrati sabato 3 dicembre, alle ore 9.30, nella chiesa di San Domenico partendo dalla sala del commiato “Il Tempio degli Angeli”.