“Divini”, inaugurata la palestra: ora l’obiettivo è completare la scuola per settembre

Si è svolta oggi, giovedì 12 dicembre, la cerimonia di inaugurazione della nuova palestra dell’Istituto Tecnico “Divini”, un evento significativo per la comunità settempedana e per l’intero territorio colpito dal sisma del 2016.

Hanno presenziato il sindaco Rosa Piermattei, il Commissario straordinario per la ricostruzione, Guido Castelli, il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, il dirigente scolastico Sandro Luciani.

Al taglio del nastro hanno preso parte, tra gli altri, il prefetto di Macerata, Isabella Fusiello, l’ex presidente della Provincia, Antonio Pettinari, il vice presidente della Regione, Filippo Saltamartini, i consiglieri regionali Anna Menghi e Pierpaolo Borroni, la consigliera provinciale Tiziana Gazzellini, il presidente dell’Unione montana, Denis Cingolani, i sindaci di Tolentino, Mauro Sclavi, di Fiuminata, Vincenzo Felicioli, di Gagliole, Sandro Botticelli, l’assessore all’Istruzione del Comune di Camerino, Silvia Piscini, il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, il vice sindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, gli assessori Michela Pezzanesi, Jacopo Orlandani e Paolo Paoloni, il consigliere Tarcisio Antognozzi, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Tolentino, Giulia Maggi, il comandante della locale Stazione dei Carabinieri, Massimiliano Lucarelli, il comandante della Polizia locale, Adriano Bizzarri, il ministro provinciale dei Frati minori delle Marche, padre Ferdinando Campana, il custode del santuario di San Pacifico e parroco di San Lorenzo in Doliolo, padre Luciano Genga.

Presenti anche i tecnici della struttura commissariale con il dirigente tecnico e Responsabile unico del procedimento per la nuova palestra, ingegner Andrea Crocioni, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ingegner Alberto Paradisi, e i tecnici della Provincia di Macerata, proprietaria dell’immobile, con il direttore dei lavori per la parte strutturale, ingegner Sara Capodaglio, il direttore dei lavori per la parte impiantistica, ingegner Pierino Rubino, oltre alle imprese esecutrici, la Cari Costruzioni Srl di Roma, rappresentata dall’imprenditrice Camilla Rubei, e il Consorzio Bolognese Integra. Con loro anche il capo referente del cantiere, geometra Sandro Balletti.

“La nuova palestra, moderna ed efficiente, rappresenta non solo un importante passo avanti nella ricostruzione post-sisma, ma anche un simbolo di speranza e resilienza per tutta la comunità – ha detto Rosa Piermattei -. Questa palestra dimostra la nostra capacità di rialzarci dopo le difficoltà e di guardare al futuro con determinazione. Dopo il sisma del 2016, ci siamo posti l’obiettivo di ricostruire non solo gli edifici, ma anche la fiducia e la speranza di chi vive questi nostri territori. Oggi vorrei tornare a dire grazie, per la straordinaria collaborazione, alla struttura commissariale e in particolare al Commissario Guido Castelli, a tutto l’Ufficio per la Ricostruzione Marche”.

“Questa palestra non è solo un luogo fisico, ma un vero e proprio spazio di crescita, di allenamento e di condivisione, dove i nostri giovani potranno formarsi come persone e come cittadini. Permettetemi di sottolineare che questo non è un punto di arrivo ma è un nuovo inizio – ha concluso il sindaco -. Il nostro prossimo obiettivo sarà, infatti, la consegna dell’intera struttura scolastica del ‘Divini’ agli studenti per l’anno scolastico 2025-2026”.

Stesso impegno è stato ribadito, infatti, dal Commissario Castelli, che ha voluto pubblicamente sottolineare: “Le istituzioni che “firmano” e non “fermano” sono quelle che oggi ci consentono di inaugurare la palestra dell’Itts “Divini” di San Severino, primo passo verso la consegna di tutto l’istituto per l’anno scolastico 2025-2026. Ringrazio il Presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’Ufficio speciale ricostruzione, lo staff della Struttura commissariale, il presidente della Provincia Sandro Parcaroli, il sindaco Rosa Piermattei, il dirigente scolastico Sandro Luciani e tutti gli studenti e il personale scolastico che hanno tenacemente voluto, insieme a tutti noi, che questa opera si sbloccasse. Era nostro dovere far sì che accadesse ed è stata una delle massime priorità fin dall’inizio del mio mandato da Commissario. Ora proseguiamo con determinazione nel compimento del nostro impegno nei confronti della comunità di San Severino e delle comunità dell’Appennino centrale”.

Anche il presidente della Provincia di Macerata, Sandro Parcaroli, ente proprietario dell’immobile, ha espresso grande soddisfazione per l’opera inaugurata: “Questa palestra è il simbolo di un risultato ottenuto grazie al lavoro di squadra e all’efficace collaborazione tra Enti pubblici che si impegnano in sinergia per lo sviluppo del nostro splendido territorio. Ci sono state delle difficoltà in questi anni, ma la collaborazione tra la Provincia, l’Ufficio Ricostruzione e il Comune di San Severino ha permesso di arrivare oggi a questo importante obiettivo che sarà a servizio dell’intera comunità scolastica. In linea con le sempre più attuali esigenze di sicurezza strutturale e sostenibilità, per la ricostruzione della palestra sono state utilizzate le tecnologie più innovative e la struttura si integra perfettamente con l’adiacente palazzina tecnologica adibita a laboratori, recentemente realizzata dalla Provincia di Macerata”.

Per il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, “con questa inaugurazione si è aggiunto un altro importante tassello al grande mosaico della ricostruzione. Sono sempre più numerosi i cantieri e le inaugurazione e il fatto che l’Usr della nostra Regione riesca quest’anno a liquidare un miliardo e mezzo di euro per la ricostruzione privata rappresenta un segno tangibile di qualcosa che è sotto gli occhi di tutti”.

La cerimonia, aperta al pubblico, ha rappresentato un momento di festa per tutta la comunità, celebrando non solo un traguardo concreto, ma anche la forza e la determinazione di un territorio che continua a guardare al futuro con fiducia.