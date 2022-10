In molti si sono chiesti perché il volto del nostro sindaco campeggiasse su ogni notizia che riguardasse la nostra San Severino su una ben nota testata locale online, spesso a sproposito, come in occasione della ristrutturazione post sisma di edifici privati finanziata dal Governo centrale. La risposta è contenuta in una determina dell’Ufficio Staff del sindaco che ha affidato a tale testata niente meno che il servizio di diffusione dei comunicati

inerenti il Comune di San Severino. Pensavamo sbagliando che la continua campagna elettorale della Sindaco del Terremoto (vuota immagine, ma molto redditizia, creata dalla sovraesposizione mediatica) fosse foraggiata da amici, da fans o dalle proprie tasche; invece abbiamo scoperto che quasi 2.500 euro sono usciti dalle casse comunali per pagare un servizio assolutamente inutile. A tale cifra vanno aggiunti altri 1.200 euro per un

altro servizio, pagato a un’altra nota società maceratese per “sostegno redazionale e promozione dell’offerta turistica e culturale della città”.

Ricordiamo che il Comune di San Severino ha già un ufficio stampa al suo interno, peraltro molto prolifico e pronto a sottolineare e divulgare ogni parola, gesto, pensiero e movimento del sindaco e della giunta. Attendiamo con ansia di vedere quale supporto il sindaco vorrà dare ai commercianti nel periodo natalizio invece di spendere soldi per la promozione personale.

Nessun risultato ottenuto, cura maniacale dell’immagine, ricerca spasmodica del consenso, sperpero di denaro pubblico: in altri tempi sarebbe stato il menù perfetto di un fallimento amministrativo. Siamo sicuri che i cittadini di San Severino non si stiano accorgendo di nulla?

Tarcisio Antognozzi, Tiziana Gazzellini, Alberto Pilato, consiglieri comunali di “Insieme per San Severino”

Francesco Borioni, Alessandra Aronne, consiglieri comunali di “San Severino Futura”