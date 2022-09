Continua l’impegno dei Carabinieri sul fronte della tutela delle vittime vulnerabili, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, in applicazione della normativa del cosiddetto “codice rosso”, che si pone l’obiettivo di rafforzare la tutela per coloro che subiscono maltrattamenti e altri gravi reati nell’ambito delle relazioni di convivenza.

A San Severino un giovane è stato sottoposto dal Giudice per le indagini preliminari alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento a seguito di un’operazione condotta dalla locale Stazione dei Carabinieri.

Le attività investigative hanno consentito di ricostruire che avvenivano episodi di violenza posti in essere dal diciannovenne nei confronti dei nonni, con aggressioni e distruzione degli arredi di casa. Le sue azioni erano legate allo stato di tossicodipendenza e alle continue richieste di denaro. In caso di diniego il ragazzo reagiva in modo spropositato e aggressivo con insulti e minacce e condotte violente.

Nei mesi passati, in almeno due occasione, si accertava che il nonno settantatreenne aveva subito lesioni per cui si era dovuto rivolgere alle cure dei sanitari. Emergevano anche numerosi episodi in cui aveva sottratto del denaro o lo aveva ottenuto con violenza o minaccia, tanto che il giovane dovrà rispondere anche dei reati di lesioni, rapina ed estorsione.

La misura è stata prontamente eseguita dai militari dell’Arma di San Severino, con applicazione del braccialetto elettronico per garantire il controllo del rispetto delle disposizioni da parte dell’indagato.