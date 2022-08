Dopo un anno di sospensione per l’emergenza pandemica, è tornata pur nel rispetto delle norme anti pandemiche la festa del Rione di Contro che ha chiuso la cinque giorni di musica, spettacolo ed arte culinaria con un successone di pubblico e la serata di punta di sabato scorso da tutto esaurito. Alla base della riuscita kermesse i consueti ingredienti: fare gruppo e lavorare alacremente, ma in costante allegria. Dal riconfermato presidente del comitato organizzatore Stefano Stefanelli alla vice Amanda Giuliani ed al cassiere Simone Panzarani fino alla più giovane delle cameriere volontarie il comune denominatore è stato il desiderio di trascorrere alcune giornate insieme, per cementare un gruppo che non viene scalfito dal tempo. In campo musicale è stato proposto un mosaico variegato, per tutti i gusti: dall’orchestra spettacolo Frank David all’intramontabile Roberto Carpineti, per spaziare poi con lo spazio giovani a cura di Grizzly, Matteo Carsetti ed Alexander, toccare il più alto punto di gradimento con l’orchestra Matteo Tassi, chiudendo con I Revival per i nostalgici delle note degli anni ’60-’80. Presi d’assalto i menu con qualche ospite che invece del pasto si è dovuto accontentare delle scuse degli organizzatori, tanto velocemente si è esaurito il cibo. I dinamici ragazzi dai colori gialloblù hanno rilanciato, dopo la mancata partecipazione al recente Palio, con una riuscita festa collettiva. Ora, già acquistato un datato ma utilissimo furgone per gli spostamenti dei materiali, in attesa che si possa trovare una sede fisica fissa per riunioni e magazzino per i materiali, si pensa ad abbellire lo spazio dei giardini rionali con apposite panche. «Ringraziamo tutti – afferma in conclusione il rieletto presidente Stefanelli -, dall’Amministrazione comunale ai numerosissimi intervenuti, per terminare con i nostri volenterosi ragazzi che hanno reso l’evento indimenticabile. Il ritorno dopo un anno di sospensione ci ha tolto la ruggine. Siamo contenti di aver proposto diverse serate di svago a tutti i concittadini ed anche agli amici di fuori Comune che ci sono venuti a trovare. È uno stimolo a continuare».

Lu.Mus.