Cordoglio anche a San Severino per la scomparsa di Piergiorgia Paolinelli, mamma del consigliere comunale Tarcisio Antognozzi. Aveva 86 anni.

Si è spenta nella sua Sarnano tra l’affetto dei propri cari. Lascia, oltre a Tarcisio, gli altri figli Cinzia, Donatella e Gilberto, le nuore Luigina ed Emilia, i generi Giuseppe e Tommaso, gli amati nipoti Chiara, Marta, Lucia con Fabio, Francesca, Riccardo, Paola e Federico, nonché la sorella Maria Rosaria.

Oltre a essere stata premurosa mamma, affettuosa nonna e punto di riferimento per una grande famiglia, Piergiorgia era conosciuta e stimata per i tanti anni di insegnamento nella scuola elementare, dove ha cresciuto generazioni di alunni, oggi adulti che non dimenticheranno mai la loro maestra.

I funerali avranno luogo mercoledì 24 agosto, alle 9.30, nella chiesa di Sant’Agostino, a Sarnano. La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio sarnanese. Le offerte raccolte in sua memoria durante le esequie saranno destinate dalla famiglia all’associazione Anffas dei Monti Sibillini, per la quale lei stessa si è sempre spesa generosamente e con grande attaccamento.