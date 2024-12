Uffici comunali chiusi nei pomeriggi del 24 e del 31 dicembre

Il Comune di San Severino informa cittadini e utenti che i propri uffici rimarranno chiusi al pubblico nelle ore pomeridiane di martedì 24 dicembre e martedì 31 dicembre. Gli uffici osserveranno il consueto orario di apertura mattutino in entrambe le giornate, garantendo i servizi ordinari.

Durante la chiusura pomeridiana, saranno comunque attivi i servizi di reperibilità per le seguenti emergenze: Polizia locale, per situazioni di emergenza sarà possibile contattare il numero 0733 641250, Servizio Manutenzioni, per interventi relativi alla pubblica incolumità, alla viabilità stradale, a frane o a condizioni meteorologiche avverse, resterà attivo il numero di reperibilità 333 2952381, e Servizi Demografici.