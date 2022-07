In questi giorni così terribili per la nostra comunità ci lascia anche Guido Santanatoglia, aveva 86 anni. E’ stato il cofondatore dell’Autovass di San Severino assieme al fratello Giancarlo.

Guido ha vissuto una vita che ha attraversato i conflitti mondiali e il post guerra. Come tanti connazionali è stato emigrante in Argentina, ma nel 1953 è rientrato in Italia, dove ha deciso di mettersi in gioco lavorando giorno e notte come meccanico con i suoi fratelli.

Grande la sua propensione per il lavoro, la passione per i motori, ereditata anche dal fratello, dal padre e da suo nonno Nicola, fondatore dell’azienda divenuta poi Farabollini di Treia.

La grande impronta verso l’imprenditoria ha spinto i fratelli Guido e Giancarlo, pochi anni più tardi, verso la fine degli anni ’60, ad aprire Autovass e a tramutare quella che era una passione in un’azienda di prestigio, in un nome solido per tradizione ed affidabilità in campo automobilistico.

Il grande Guido era solito ancora trascorrere le sue giornate nell’omonima azienda, guidata negli ultimi anni dai figli Michele e Nicola. Si vedeva in lui, nonostante l’età, la voglia di fare, di interloquire con i clienti e di lavorare.

Nella vita è sempre stato un uomo sobrio, contraddistinto da innata sensibilità e portatore di valori autentici. Persona affidabile e seria, Guido aveva anche spirito ironico.

I suoi nipoti Lorenzo, Agnese, Chiara ed Adele lo salutano e lo ringraziano tanto per quei valori che ha lasciato loro. Valori che oggi sono rari, inestimabili: l’onestà, il volersi bene veramente e quella voglia di puntare sempre più in alto non fermandosi mai. E, senza alcun genere di retorica, è stato un esempio.

La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato “Il tempio degli angeli” e i funerali saranno celebrati giovedì 28 luglio, alle ore 16.30, nella chiesa di San Domenico.