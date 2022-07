A Serralta è tempo di riaccendere i motori. E’ tutto pronto per il raduno organizzato dal gruppo motoristico settempedano degli Scorpions. Venerdì 8 e sabato 9 luglio presso il campo sportivo della frazione di San Severino si svolge l’edizione numero 32 dello Scorpiontreffen che torna a distanza di due anni dall’ultima volta (la pandemia ha fatto saltare gli ultimi appuntamenti) e che fa riprendere una tradizione consolidata negli anni e dedicata agli amanti delle due ruote.

Le due serate presenteranno varie attrattive fra le quali spiccano la musica dal vivo (venerdì 8 con i Blues on the rock e sabato 9 con i 50celt, gruppo marchigiano di musica celtica e con gli Yelldows, gruppo rock abruzzese ) e gli appuntamenti gastronomici (attesissima la cena a base di pesce in entrambe le serate).

E’ previsto l’arrivo di motociclisti da quasi tutte le regioni italiane e non mancheranno centauri da diverse nazioni europee (Austria, Germania, Slovenia, Svizzera e altri) come è sempre stato nelle altre edizioni.

C’è grande fermento tra gli organizzatori per rivivere un appuntamento che in passato ha fatto registrare il tutto esaurito e un enorme successo che si spera possa ripetersi in questo 2022.

Si confida in una partecipazione consistente di motociclisti che renderanno più animata Serralta con il rombo dei motori e con una “calorosa” partecipazione alle due serate in programma.

Roberto Pellegrino