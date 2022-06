Arrivano risposte importanti dalle squadre del settore giovanile della Settempeda a testimonianza che il progetto iniziato alcuni anni fa dalla società biancorossa, che ha puntato molto su tutte le categorie riservate ai ragazzi, lo stanno a dimostrare. Le adesioni sono in costante aumento e il numero complessivo dei ragazzi è notevole (alcuni arrivano anche dai paesi limitrofi come Tolentino e Treia). Merito del grande lavoro che viene svolto dai responsabili e dagli istruttori che vedono in maniera tangibile la crescita dei giovani allievi e in tutte le fasce di età. Dopo aver constatato in questa stagione ottimi risultati in tutti i campionati e un miglioramento significativo a livello generale, ci sono ancora alcune squadre che vanno in campo. La Settempeda è stata presente in tutti i tornei svolti in questo periodo e fra le formazioni biancorosse ancora in lizza ci sono i Giovanissimi guidati da Stefano Tombolini e da Edoardo Tomassetti. I ragazzi nati nel 2007/2008, campionato regionale concluso al terzo posto, stanno disputando il prestigioso Trofeo Velox e si stanno comportando benissimo. I talenti biancorossi dovranno disputare la semifinale contro la Civitanovese (giovedì 23), risultato ottenuto grazie ai successi su Castelfidardo e Porto Recanati a dimostrazione di miglioramenti continui e di indubbie qualità non solo calcistiche. Insomma, un grande momento per tutto il movimento giovanile biancorosso che rende orgogliosi dirigenza e tecnici.

Roberto Pellegrino