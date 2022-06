Il Documento unico di programmazione 2022-2024 presentato dall’Amministrazione nell’ultimo Consiglio comunale è davvero da brividi, anzi da “Brividi”, visto che il concerto di Mamhood sembra l’unica risposta che la giunta comunale riesca a dare ai problemi della città. Ciò che ad alta voce e con forza avevamo affermato in campagna elettorale, ora lo troviamo scritto a chiare note sul documento in cui il sindaco e la sua compagine hanno illustrato il proprio piano operativo: la città sta vivendo una fase di pericoloso, crescente declino e a testimoniarlo sono proprio i numeri del Dup redatto dalla Piermattei.

Negli ultimi 10 anni San Severino ha perso 1.000 abitanti, al ritmo pressoché costante di 100 cittadini l’anno, sia perché diminuiscono le nascite (circa 20 in meno l’anno rispetto ad un decennio fa), sia perché aumentano i decessi, sia perché l’emigrazione (settempedani che lasciano la città) è superiore all’immigrazione.

La curva di decrescita di San Severino è più ripida sia di quella della provincia di Macerata sia di quella delle Marche: il paese si sta spopolando e i settempedani rimasti sono sempre più anziani.

Le notizie peggiori vengono dal crollo delle attività economiche (-17% in poco più di un decennio), con la maglia nera sulle spalle del settore agricolo (-27% nel periodo), seguito dalle costruzioni (-24%), dal commercio (-19%), dalla manifattura (-19%).

Cosa fa il sindaco per rendere il turismo volano di sviluppo per l’intero territorio? Solo interventi disorganici e minimali, quindi praticamente nulla.

E per le questioni basilari per la vita di un giovane (lavoro e casa), sui quali costruire un futuro nel nostro territorio? Nulla!

In vista dell’estate canora settempedana proponiamo tre titoli di canzoni che ben illustrano la politica del sindaco Piermattei: Città vuota di Mina, Finché la barca va di Orietta Berti e Sono solo canzonette di Edoardo Bennato.

Se la situazione non fosse così seria e critica sarebbe quasi il caso di dare il via al televoto.

Tarcisio Antognozzi, Tiziana Gazzellini e Alberto Pilato, consiglieri comunali di “Insieme per San Severino”