Il 5° Jake Jam “Memorial Giacomo Bonci” è andato alla squadra arancio

«La vita è un viaggio, ha valore se lasciamo a chi resta il meglio di noi. Abbiamo anche un tempo per morire e la morte lascia un dolore che nessuno può curare, ma l’amore lascia ricordi che nessuno può cancellare. Chi continua a vivere nei cuori di chi resta, non muore».

Sono parole del prof. Giammario Borri, protagonista di numerose iniziative cittadine a sfondo benefico, per ricordare Giacomo Bonci, un ragazzo innamorato del basket e della vita da cui è stato strappato troppo presto.

Il 5° Jake Jam, basket e solidarietà, iniziato domenica 7 giugno con oltre 40 persone che hanno partecipato al 3° Jake Jam in cammino, un trekking di 14 chilometri con annessa una raccolta fondi, che ha toccato le grotte di Sant’Eustachio, la grotta del Gallo, il rifugio Manfrica ed il panoramico monte Sant’Apollinare, al termine del quale i partecipanti, «sconosciuti all’andata, si sono ritrovati “complici” al ritorno», ha colto ancora una volta nel segno.

Nonostante qualche sbavatura tecnica a cui si porrà rimedio nelle edizioni future, la giornata all’insegna della palla a spicchi e della solidarietà vissuta sabato scorso sul parquet retrostante il comprensivo Venturi è stata un successo. Da parte degli atleti, under, ragazze ed assoluti che hanno dato vita a sfide in cui la goliardia si è mescolata al gesto tecnico ed allo spiccato fattore agonistico, degli ospiti e delle autorità che hanno sottolineato l’importanza dell’evento.

«Il Jake Jam è un bel modo di ricordare un nostro giovane concittadino che non c’è più – ha sottolineato il sindaco Rosa Piermattei -. Vedere tanti giovani che lo ricordano insieme alla sua famiglia rasserena. Se a ciò aggiungiamo la lodevole iniziativa dei fondi raccolti con le varie attività devoluti al Centro aggregazione San Paolo per bambini dai 6 ai 13 anni ed all’Itts Eustachio Divini per realizzare una biblioteca funzionale allo studio dei tanti ragazzi iscritti, il cerchio si chiude con il massimo plauso».

Dopo la benedizione dell’onnipresente e gradito ospite padre Luciano Genga, il via alle gare. Premi speciali per l’Mvp dell’Under 13-14 Mattia Migliorelli, per la migliore giocatrice Under 17 Beatrice Fiorini e per l’over Filippo Buttafuoco, l’orange diretto da Mirco Ciriaco che con il suo team ha battuto per 51-49 i verdi di Christian Luciani.

Nella gara del tiro da 3 punti Luciani ha battuto allo spareggio Gabriele Pennesi, terzo il baby Ettore Tomassini (foto sotto) che ha prevalso su Edoardo Bonci.

Luca Muscolini