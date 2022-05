Uno show divertente e allo stesso tempo emozionante sul palco del Lanciano Forum per la serata dedicata alla beneficenza a favore della lotta contro la sclerosi multipla. Allo spettacolo, promosso dal Comune di Castelraimondo e dell’Associazione italiana sclerosi multipla, e condotto dal giornalista Maurizio Socci, hanno preso parte Riccardo Foresi, Antonio Lo Cascio, I Revival, Roberto Carpineti e i Parodia. Per l’occasione è stato presentato anche il brano inedito “Vivere”, canzone dedicata alla malattia scritta dallo stesso Foresi insieme a Massimiliano Caciorgna, musicista e compositore di San Severino (nonché titolare del “Faro”), Alessandro Boris, Giuseppe Medaglia e Angelo Funari.

L’evento è nato da un’idea di Andrea Giorgetti, residente a Gagliole e affetto da sclerosi multipla che crede moltissimo nella ricerca e nell’Aism. È stato proprio Giorgetti a contattare singolarmente ogni artista riuscendo a mettere in piedi uno spettacolo di ben 3 ore. Presente anche il consigliere nazionale dell’Aism, Giovanni Salvucci, che ha spiegato che «ogni 4 ore nel nostro Paese una persona riceve la diagnosi di sclerosi multipla. La sclerosi multipla ha inizio per lo più tra i 20 e i 40 anni, in quello che è il periodo di vita più ricco di progetti nello studio, nel lavoro, in famiglia, per i figli e nelle relazioni sociali».

Alla fine della serata sono stati raccolti 2.110 euro, che sono stati consegnati alla sede maceratese dell’associazione.