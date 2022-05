Si è arresa nella notte tra martedì e mercoledì scorsi dopo aver combattuto a lungo contro una malattia che non le ha concesso scampo, ma con la quale ha saputo convivere grazie al suo animo gentile.

La maestra Laura Vescovo ha lasciato per sempre i suoi ragazzi, quei piccoli della 1^A e 1^B che l’hanno salutata affettuosamente con un manifesto, togliendo un altro degno tassello al mondo della scuola che a San Severino di recente sta perdendo pezzi.

«Umile lavoratrice, serissima fino all’ultimo, aveva deciso di “accontentarsi” anche di una riduzione dell’orario pur di poter continuare a far parte del mondo dell’insegnamento a cui teneva tanto – la ricordano così i suoi colleghi -. Pur conscia della gravità del suo problema fisico, dimostrava di non prestargli più di tanto attenzione guardando costantemente avanti. Riservata ma profondamente ottimista e battagliera, ha fornito un esempio di attaccamento al dovere che sarà ricordato a lungo al Comprensivo Tacchi Venturi, dove aveva lavorato fino agli ultimi mesi dello scorso anno al plesso centrale, prima di andare in permesso. Di lei ci rimarrà l’immagine del suo sorriso rassicurante nonostante il fisico provato».

A distanza di poche settimane dall’improvvisa scomparsa di Rita Traversi, maestra nonché direttrice e dirigente scolastica venuta a mancare improvvisamente qualche settimana fa, e della maestra Angela Recchi, anche lei poco più che sessantenne, nel mese di marzo, la scuola settempedana perde un’altra pedina di valore.

I funerali si svolgono alle 9.30 di domani (giovedì 26 maggio) partendo dalla sala del commiato “Il tempio degli angeli” per la chiesa di Taccoli, dove a salutare Laura Vescovo ci saranno il marito Emilio Bonci, noto artigiano settempedano, il figlio Enrico, la nuora Selena, i nipoti Edoardo e Federico, il fratello Raimondo e i tanti che le hanno voluto bene.

Lu.Mus.